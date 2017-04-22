Олег Браташ: "Проворов и Любимов своей лучшей игры не показали"

Тренер олимпийской сборной России Олег Браташ после матча Евровызова против Швейцарии (1:2) отметил, что игроки "Филадельфии" Иван Проворов и Роман Любимов не смогли продемонстрировать своей лучшей игры. Оба хоккеиста провели первый матч после приезда из НХЛ.

- Сегодня никто из них своей лучшей игры не показал, - заявил Браташ. - Это объективно. Ребята с дороги и находятся не в лучшем состоянии. Другое дело, у нас сейчас идет подготовка с прицелом на чемпионат мира. Идет серьезная работа и ребята немного под нагрузкой, не такие свежие. Поэтому свежести в третьем периоде и не хватило.