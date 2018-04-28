Олег Браташ: "Имели преимущество, но видимо игрокам олимпийской сборной России пока не хватает мастерства"

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ после победы над Белоруссией в рамках товарищеского турнира Кубок "АЛРОСА" (1:0 ОТ) отметил, что команда имела преимущество, но не реализовывала свои возможности. Также он похвалил игру вратаря своей команды.

- Это был сложный матч - у нас был хороший соперник, - цитирует пресс-служба ФХР Браташа. - Мы посмотрели видео вчерашней игры нашего оппонента – сразу поняли и предупредили ребят, что команда хорошо обучена и организована.

- Было много возможностей, но игрокам не удавалось забить.

- Равно как и накануне. Мы имели преимущество по броскам, по моментам, но видимо нашим молодым ребятам пока не хватает мастерства, чтобы реализовывать те возможности, которые они сами же и создают. Также отметить вратаря соперника – он сыграл очень хорошо и надежно.

- С чем связан слабый первый период? Сказалась усталость от предыдущего матча?

- Если бы мы заранее знали, что так будет, всегда выходили бы в лучшем состоянии. В этом и заключается наша работа во время матча: вносить корректировки в игру, когда мы видим, что что-то идет не так, как мы хотим. Это нормально, это рабочие моменты.