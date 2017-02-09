10:58 | ХОККЕЙ — Европа

Коскинен сыграет в воротах Финляндии в матче с Россией

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Вратарь СКА Микко Коскинен займет место в воротах сборной Финляндии в матче Шведских игр против России, сообщает ТАСС. Игра состоится сегодня в Санкт-Петербурге, начало - в 19.30 по московскому времени. 

Еще одним голкипером команды на турнире станет Юха Метсола из "Амура". 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4008635

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КОММЕНТАРИИ (4)
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kexi67

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12:29

foreverCSKAforever

И сб. Великобритании тоже.

11:48

foreverCSKAforever

СКА должен стать заодно и базовым клубом сб. Финляндии по хоккею.

11:48

zukunft

Так это ясно, у финской лиги нет перерыва на шведские игры.

11:20

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