Коскинен сыграет в воротах Финляндии в матче с Россией

Вратарь СКА Микко Коскинен займет место в воротах сборной Финляндии в матче Шведских игр против России, сообщает ТАСС. Игра состоится сегодня в Санкт-Петербурге, начало - в 19.30 по московскому времени.
Еще одним голкипером команды на турнире станет Юха Метсола из "Амура".
kexi67
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12:29
foreverCSKAforever
И сб. Великобритании тоже.
11:48
foreverCSKAforever
СКА должен стать заодно и базовым клубом сб. Финляндии по хоккею.
11:48
zukunft
Так это ясно, у финской лиги нет перерыва на шведские игры.
11:20