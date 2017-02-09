Коскинен сыграет в воротах Финляндии в матче с Россией

Вратарь СКА Микко Коскинен займет место в воротах сборной Финляндии в матче Шведских игр против России, сообщает ТАСС. Игра состоится сегодня в Санкт-Петербурге, начало - в 19.30 по московскому времени.

Еще одним голкипером команды на турнире станет Юха Метсола из "Амура".