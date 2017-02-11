Кирилл Капризов: "Сорока – красава. Всегда смотрел его игры"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов после матча Евротура с Швецией (4:2) поблагодарил вратаря Илью Сорокина за хорошую игру. Также форвард признался, что старается не думать о клубных делах в национальной команде, передает из Гетеборга спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Напомним, что Капризов оформил в этой встрече хет-трик, впервые забив за "взрослую" сборную.

– Первый матч в Питере ушел на раскачку, а тут уже готовы были к подвигам?

– Да нет, почему на раскачку. Мы в каждом матче играем, стараемся. Тут просто партнеры здорово отдавали. Первые два гола – Голышев классно отдал.

– Перед вторым своим голом вы заблокировали бросок, но не пошли за подбором, а побежали на фланг. Знарок просит быстро разворачивать контратаки при блокшотах?

– Конечно, надо в контратаки убегать. На себя шайбу ловить в первую очередь. А потом, если получится, стараться убегать.

– В Питере родился Толя-гол. Сегодня родился Толя-пас?

– Очень здорово он отдавал. Спасибо большое ему, партнерам и всей команде.

– Ваше звено быстро вышло на лидирующие роли.

– Мы просто стараемся все (тройка Голышев – Ткачев – Капризов. – Прим. "СЭ") играть по схеме, как нам говорят. Играем по тактике. Все борются, все бьются до конца. Кто-то забивает. Кто-то отдает. У нас, в принципе, все четыре звена играют так, как просят тренеры.

– С Юэлем Эрикссоном-Эком, тоже задрафтованным "Миннесотой", не общались?

– Только поблагодарили друг друга за игру, пожелали друг другу удачи.

– Сорокину сегодня стоит сказать отдельное спасибо?

– Сорока – красава. Я всегда смотрел его игры. В "Кузне" его давно уж нет, так что только по телевизору смотрел. Он всегда хорошо играет.