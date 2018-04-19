Илья Воробьев: "Мы хотели победить при своей публике"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев после матча Евротура против Швеции (1:2) отметил, что его команда неплохо сыграла. Специалист также добавил, что россияне хотели победить при своей публике.

– Сыграли неплохо, для некоторых игроков это первый опыт, – сказал Воробьев во флеш-интервью. – Конечно, хотелось победить при своей публике. Новый тренерский штаб? Мы тоже ищем химию. Что касается вратарской позиции, то долго выбирать не пришлось, так как Кошечкин только прибыл, а Шестеркин был готов.