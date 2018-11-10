Илья Воробьев: "Кузьменко продолжил свою серию"

Главный тренер сборной России в беседе с журналистами подвел итоги матча со Швецией (4:1).

- Ребята сражались, заблокировали много бросков, сделали все, что мы просили, - заявил Воробьев. Два матча сыграли в командный хоккей. Главное, что большинство получилось в конце, у шведов тоже есть специалисты по нейтрализации меньшинства.

- Кузьменко стал чемпионом отеля по пинг-понгу, а сегодня оформил дубль. Это связано?

- Конечно, он продолжил свою серию (улыбается).

Во встрече со шведами 22-летний Кузьменко оформил дубль, по разу отличились Евгений Кетов и Андрей Локтионов. (Евгений Белоусов)