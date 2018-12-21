Харийс Витолиньш: "Хотел тренировать в Швейцарии, "Давос" - громкое имя в мировом хоккее"

Недавно назначенный на должность главного тренера швейцарского "Давоса" Харийс Витолиньш рассказал, почему он захотел возглавить швейцарский клуб.

– Я хотел тренировать в Швейцарии, а "Давос" – это громкое имя в мировом хоккее, несмотря на нынешнее положение дел, - приводит слова Витолиньша официальный сайт "Давоса". - Все контрактные дела были решены очень быстро. Я видел некоторые игры команды в нынешнем сезоне. В этих матчах "Давос" выглядел неплохо. Молодая команда, которая работает на льду изо всех сил. Сейчас у нас плотный календарь, поэтому нет времени для большой работы на тренировках, тем не менее я попытаюсь внести определённые изменения.

Харийс Витолиньш известен по работе с ХК МВД, московском "Динамо", СКА и сборной России. С "Динамо" и СКА он трижды в качестве ассистента главного тренера завоевывал Кубок Гагарина. Вместе с Олегом Знарком он также привел россиян к победе на чемпионате мира-2014.

На данный момент "Давос" занимает 11-е место с 20 очками в 25 играх. До этого команду возглавлял Арно дель Курто, который работал в ней на протяжении последних 22 лет. Специалист шесть раз приводил клуб к победе в чемпионате Швейцарии.