Эдди Лэк: "С чего вы взяли, что я не знаю, кто такой Мозякин?"

Голкипер сборной Швеции и "Каролины" Эдди Лэк заявил, что считает нападающего Сергея Мозякина талантливым игроком. Швед уверен, что у капитана магнитогорского "Металлурга" есть все качества, чтобы заиграть в НХЛ.

- Мы не слишком удачно начали матч, - цитирует "Р-Спорт" Лэка. - Много играли в меньшинстве и дважды пропустили. Хорошо, что команда стала прибавлять. У россиян очень хорошая команда, тем важнее победить. У них много умелых ребят, в том числе их капитан – Сергей Мозякин. С чего вы взяли, что я не знаю, кто это такой? Мы обсуждали перед матчем то, как он играет. Это очень одаренный хоккеист. Да, он не играл в НХЛ, но обладает всеми качествами, чтобы заиграть там.

Эта победа вообще ничего не значит в преддверии чемпионата мира. Конечно, всегда приятно выиграть, но сейчас все готовятся к турниру. Когда он начнется, все будет совсем по-другому.

"СЭ" вел трансляцию матча Швеция - Россия