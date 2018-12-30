"Давос" вышел в полуфинал Кубка Шпенглера

"Давос" в четвертьфинале Кубка Шпенглера обыграл чешский "Тршинец" - 3:1. В полуфинале швейцарская команда сыграет с финским "КалПа".

В другой полуфинальной паре встретятся сборная Канады и немецкий "Нюрнберг".

Хоккей

Кубок Шпенглера

1/4 финала

"Давос" (Швейцария) - "Тршинец" (Чехия) - 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Голы: Класен - 1 (Симион), 14:18 - 1:0. Коваржчик - 1 (Крайчек), 36:18 - 1:1. Класен - 2 (Амбюль, Симион), 47:34 - 2:1. Д. Визер - 1 (п.в.), 59:59 - 3:1.

Вратари: Линдбек - Грубец (58:28 - 58:33, 59:14).

Штраф: 8 - 14.

Судьи: Гофман, Хебайзен.

29 декабря. Давос. Vaillant Arena.