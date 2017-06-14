Дарюс Каспарайтис: "Помогу "Эдинбургу" советами по игрокам из Латвии и Литвы"

Экс-защитник сборной России Дарюс Каспарайтис прокомментировал свое назначение на роль скаута в клуб "Эдинбург Кэпиталз" из чемпионата Великобритании. Напомним, что последние несколько лет Каспарайтис выступал в клубе "Хоккей Панкс" в чемпионате Литвы.

– Накануне вы стали скаутом британского "Эдинбурга". Как появился этот вариант?

– (Главный тренер шотландской команды. – Прим. "СЭ") Дмитрий Христич предложил мне поработать в клубе консультантом по селекции. Нагрузка будет не такая высокая, потому что в моем нынешнем положении я не могу много разъезжать. Чем смогу, тем помогу.

– Хоккеистов каких регионов вы будете просматривать?

– Попытаюсь помочь советами по латвийским и литовским игрокам, посмотрю исполнителей, которые не попадают в фарм-клубы в США, еще немного поделюсь советами по развитию команды. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полностью интервью Каспарайтиса можно будет прочитать в ближайшее время в "СЭ"