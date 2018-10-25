Брагин вызвал Кравцова и Подколзина на "Турнир четырех наций"

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным определился с составом команды на "Турнир четырех наций". Напомним, что соревнование пройдет в Чехии с 9 по 11 ноября. Соперники сборной России – команды Финляндии, Чехии и Швеции.

Отметим, что в связи с занятностью Брагина в заокеанском турне, составом молодежки будет руководить Юрий Бабенко.

Состав команды выглядит следующим образом:

Вратари: Амир Мифтахов ("Барс"), Тимур Шиянов ("Лозанна", Швейцария);

Защитники: Данила Арефьев ("СКА-1946"), Даниил Валитов ("Авто"), Антон Малышев ("Локо"), Илья Морозов ("Сибирь"), Андрей Прибыльский ("Динамо"), Владимир Сычушкин ("Северсталь"), Игорь Усманов ("Лада"), Макар Хабаров ("Алмаз");

Нападающие: Дмитрий Воронков ("Барс"), Григорий Денисенко, Николай Коваленко (оба – "Локомотив"), Павел Дорофеев ("Металлург" Мг), Глеб Зайцев ("Адмирал"), Семен Кизимов ("Лада"), Лев Комиссаров, Никита Ртищев (оба – "Звезда"), Виталий Кравцов ("Трактор"), Егор Круженков, Михаил Шалагин (оба – "Спартак"), Василий Подколзин ("СКА-1946").​