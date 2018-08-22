Брагин определился с составом молодежной сборной России на Турнир четырех наций

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным назвал состав на Турнир четырех наций, сообщает пресс-служба ФХР. В список вошли 23 хоккеиста (3 вратаря и 20 полевых игрока).

Заявка выглядит следующим образом:

вратари: Даниил Тарасов ("Толпар"), Кирилл Устименко ("Динамо" Спб);

защитники: Вениамин Баранов, Иван Васин (оба – "Динамо" Спб), Артем Волков, Аким Тришин (оба – МХК "Спартак"), Евгений Калабушкин ("СКА-Нева"), Александр Ляхов, Марк Рубинчик (оба – "Толпар"), Илья Морозов ("Сибирь");

нападающие: Артем Галимов ("Барс"), Евгений Каницкий ("Кузнецкие Медведи"), Виталий Кравцов ("Трактор"), Кирилл Марченко, Артем Николаев, Владислав Цицюра (все – "СКА-Нева"), Иван Муранов (МХК "Динамо"), Степан Старков ("ХК Сочи"), Егор Филин ("Красная Армия"), Булат Шафигуллин ("Нефтехимик"), Никита Шашков ("Сибирь"), Павел Шэн ("Салават Юлаев"), Александр Яремчук ("Авангард").

Расположение команды покинули вратарь Иван Просветов, защитники Семен Переляев и Олег Холоденин, нападающие Даниил Огирчук и Евгений Царюк.

Расписание матчей сборной России на Турнире четырех наций:

24 августа. Швеция – Россия (начало – 20.00 по московскому времени);

25 августа. Чехия – Россия (13.30);

26 августа. Россия – Финляндия (12.00).

Турнир пройдет в шведском Эрншельдсвике с 23 по 26 августа.