Брагин назвал состав молодежной сборной России на Турнир четырех наций

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным определился с расширенным списком игроков, которые будут готовиться к Турниру четырех наций. В список вошли 28 игроков.

Сбор перед началом турнира в Новогорске начнется 16 августа. На него прибудут следующие игроки:

вратари: Иван Просветов ("Сагино"), Даниил Тарасов ("Толпар"), Кирилл Устименко ("Динамо" Спб);

защитники: Вениамин Баранов, Иван Васин (оба – "Динамо" Спб), Артем Волков, Аким Тришин (оба – МХК "Спартак"), Евгений Калабушкин ("СКА-Нева"), Александр Ляхов, Марк Рубинчик (оба – "Толпар"), Илья Морозов ("Сибирь"), Семен Переляев ("Автомобилист"), Олег Холоденин ("СКА-1946");

нападающие: Артем Галимов ("Барс"), Евгений Каницкий ("Кузнецкие Медведи"), Виталий Кравцов ("Трактор"), Кирилл Марченко, Артем Николаев, Даниил Огирчук, Евгений Царюк, Владислав Цицюра (все – "СКА-Нева"), Иван Муранов (МХК "Динамо"), Степан Старков ("ХК Сочи"), Егор Филин ("Красная Армия"), Булат Шафигуллин ("Нефтехимик"), Никита Шашков ("Сибирь"), Павел Шэн ("Салават Юлаев"), Александр Яремчук ("Авангард").

Как отмечает пресс-служба ФХР, по итогам подготовительной работы в Швецию отправятся 23 хоккеиста – 3 вратаря и 20 полевых игроков.

Расписание матчей сборной России на Турнире четырех наций:

24 августа. Швеция – Россия (начало – 20.00 по московскому времени);

25 августа. Чехия – Россия (13.30);

26 августа. Россия – Финляндия (12.00).

Турнир пройдет в шведском Эрншельдсвике с 23 по 26 августа.