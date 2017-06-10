Борис Михайлов: "Участие Канады в Кубке Карьяла пойдет на пользу сборной России"

Двукратный олимпийский чемпион и бывший главный тренер сборной России Борис Михайлов поддержал идею приглашения Канады на Кубок Карьяла-2017. Ранее стало известно, что канадцы и швейцарцы примут участие в турнире вместе с традиционными участниками Финляндией, Чехией, Швецией и Росией.

- Думаю, что участие канадцев украсит турнир и обострит конкуренцию, - считает Михайлов. - Хорошо, что наша сборная сыграет в олимпийский сезон с канадской командой. Думаю, они привезут в Финляндию прототип состава на Олимпийские игры. Это будет настоящая сборная Канады - по тактике и характеру, и встреча с ней пойдет нашим на пользу.

Две команды будут играть вне зачета, и две игры придадут дополнительный интерес этому турниру. Раньше на "Призе "Известий" участвовали канадские сборные и клубы. Тогда это было отдельное соревнование вне зачета Евротура. (Евгений БЕЛОУСОВ)