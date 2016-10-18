Алексей Ковалев возобновил карьеру в 43 года

Бывший нападающий сборной России Алексей Ковалев возобновил карьеру в швейцарском "Виспе", сообщает официальный сайт клуба. 43-летний форвард вышел на лед в матче второго дивизиоа против "ЕВЗ Академия". Последний раз он выходил на лед в сезоне-2013/14 в "Виспе", после завершения карьеры работал в клубе спортивным директором.

Ковалев - олимпийский чемпион-1992 и обладатель Кубка Стэнли-1994. В России он защищал цвета московского "Динамо", "Лады", "Ак Барса" и "Атланта", а в НХЛ защищал цвета "Рейнджерс", "Питтсбурга", "Монреаля", "Оттавы" и "Флориды".