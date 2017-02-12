Алексей Бадюков: "Капризов нужен сборной России"

Хоккейный эксперт Алексей Бадюков после матча этапа Еврохоккейтура в рамках Шведских игр между сборными России и Чехии (4:2) отметил, что нападающий Кирилл Капризов готов к тому, чтобы выступать в национальной команде и выполнять там любые роли.

– Наметились ли явные кандидаты на поездку на чемпионат мира по итогам Шведских игр?

– У нас в команде было много молодых ребят, которые приглашались несмотря на то, кто и сколько очков набирает. Главное, чтобы парень был готов играть в сборной. Шанс им дается. Я увидел много игроков, которые хотели добиться победы на турнире и сделали это. Капризову надо было себя показать, и он забросил первый хет-трик, войдя в историю. Это здорово для старта карьеры. У него получилась хорошая связка с Ткачевым. Сам Ткачев сыграл на своем уровне и приобрел партнера для сборной на будущее, в лице Капризова.

Отмечу и Голышева, которому был очень нужен этот вызов в национальную команду. Он его получил и воспользовался шансом должным образом.

– Можно ли сказать, что Капризов практически пробил себе дорогу на чемпионат мира или пока рано об этом говорить?

– Кирилла надо использовать по максимуму, в том числе и в сборной. Этот парень обладает огромнейшим потенциалом. В дальнейшем может произойти все, что угодно, но его сейчас надо привлекать в сборную. Он показал, что физически готов к тому, чтобы выступать в национальной команде и выполнять там любые роли. Такой игрок нужен сборной. Думаю, он скажет свое слово на чемпионате мира. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)