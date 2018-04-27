Александр Барабанов: "Во время буллитов было ощущение, что масло разлили перед воротами"

Нападающий сборной России Александр Барабанов после поражения от Финляндии в Евротуре (2:3 Б) отметил, что в игре было много позитивных моментов.

- Много позитивных моментов, просто надо реализовывать свои возможности, - цитирует пресс-служба ФХР Барабанова. - Очень много моментов не забили. Гол? Там бросили по воротам, и получилась куча-мала, все хотели забить. Здорово закрыли вратаря, Илья Каблуков и Максим Мамин работали на пятаке, и шайба мне отскочила. Буллиты? Такое ощущение было, что масло разлили перед воротами, шайба с клюшки сходила. Сейчас в команде здоровая конкуренция, это подхлестывает и заставляет играть еще лучше.

Россия проиграла Финляндии на Евротуре. Это четвертое поражение при Воробьеве