16 игроков из КХЛ вызваны в сборную Финляндии на Кубок "Карьяла"

Тренерский штаб сборной Финляндии определился с составом на Кубок "Карьяла". Как сообщает официальный сайт Финской ассоциации хоккея, на первый этап Евротура вызваны 16 игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). 3 ноября финны сыграют с Россией, 5-го - с Чехией, а 6-го - со Швецией.

Полностью состав сборной Финляндии выглядит следующим образом:

вратари Харри Сятери ("Витязь"), Микко Коскинен (СКА);

защитники Томми Кивистё ("Автомобилист"), Лассе Кукконен ("Кярпат"), Алекси Элоринне ("Таппара"), Иоонас Ярвинен ("Куньлунь"), Юусо Хиетанен ("Динамо", Москва), Илари Меларт ("Лулео"), Вилле Лаюнен ("Йокерит"), Атте Охтамаа ("Ак Барс");

нападающие Ессе Йоэнсуу ("Йокерит"), Вели-Матти Савинайнен ("Таппара"), Йонас Кемпайнен ("Сибирь"), Пекка Йормакка ("Йокерит"), Сакари Салминен ("Йокерит"), Мика Пюеряля ("Кярпат"), Ярно Коскиранта (СКА), Антти Пильстрём ("Йокерит"), Томи Саллинен ("Нефтехимик"), Теему Хартикайнен ("Салават Юлаев"), Кристиан Куусела ("Амур"), Илари Фильппула ("Мальмё Редхоукс").