Сергей Шишкарев: "Чемпионат мира показал, что мужской гандбол в России развален"

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев отметил, что игроки национальной сборной на чемпионате мира во Франции не показали жажды борьбы и бойцовских качеств. По словам главы ФГР, турнир показал, что мужской гандбол в России развален.

- Очередной чемпионат мира продемонстрировал, что мужской гандбол в России развален, - приводит "Р-Спорт" слова Шишкарева. - Работа ведется недостаточная. Пятнадцатилетнее доминирование "Чеховских медведей" - это не есть счастье, это есть зло. Ничего позитивного в этом нет, когда по всей стране "пылесосом" высасывают игроков, а потом отправляют их играть за границу. Нам нужен сильный внутренний чемпионат. Нам обязательно нужна сильная базовая команда в Москве – и мужская, и женская.

Нам нужно подтягивать регионы, нужны амбициозные спортивные руководители на местах. Дай бог, чтобы мы уложились в олимпийский цикл и поехали на следующие Игры не мальчиками для битья, если вообще сможем туда пробиться. Задачу на этот чемпионат мира я ставил несколько завышенную, но по-другому было нельзя. Я не мог сказать: "Ребята, съездите на чемпионат поучаствуйте".

Самое главное, чего я не увидел в игре нашей сборной - жажды борьбы, бойцовских качеств, игру через себя, то есть когда надо превозмогать себя. Да, у нас выбыли два ведущих игрока, но не надо забывать, что Сергею Горбоку 34 года. Потеря ветерана могла быть компенсирована более молодым игроком.

Это свидетельствует о том, что у нас очень короткая скамейка. Получается, на этом чемпионате мира нам можно было рассчитывать только на стечение обстоятельств, удачу, а не на собственные силы. Все это очень разочаровывает и предполагает глубокий анализ.