Сергей Шишкарев: "Чемпионат мира показал, что мужской гандбол в России развален"

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев отметил, что игроки национальной сборной на чемпионате мира во Франции не показали жажды борьбы и бойцовских качеств. По словам главы ФГР, турнир показал, что мужской гандбол в России развален.
- Очередной чемпионат мира продемонстрировал, что мужской гандбол в России развален, - приводит "Р-Спорт" слова Шишкарева. - Работа ведется недостаточная. Пятнадцатилетнее доминирование "Чеховских медведей" - это не есть счастье, это есть зло. Ничего позитивного в этом нет, когда по всей стране "пылесосом" высасывают игроков, а потом отправляют их играть за границу. Нам нужен сильный внутренний чемпионат. Нам обязательно нужна сильная базовая команда в Москве – и мужская, и женская.
Нам нужно подтягивать регионы, нужны амбициозные спортивные руководители на местах. Дай бог, чтобы мы уложились в олимпийский цикл и поехали на следующие Игры не мальчиками для битья, если вообще сможем туда пробиться. Задачу на этот чемпионат мира я ставил несколько завышенную, но по-другому было нельзя. Я не мог сказать: "Ребята, съездите на чемпионат поучаствуйте".
Самое главное, чего я не увидел в игре нашей сборной - жажды борьбы, бойцовских качеств, игру через себя, то есть когда надо превозмогать себя. Да, у нас выбыли два ведущих игрока, но не надо забывать, что Сергею Горбоку 34 года. Потеря ветерана могла быть компенсирована более молодым игроком.
Это свидетельствует о том, что у нас очень короткая скамейка. Получается, на этом чемпионате мира нам можно было рассчитывать только на стечение обстоятельств, удачу, а не на собственные силы. Все это очень разочаровывает и предполагает глубокий анализ.
saiga
Нужен в основном не анализ, а продуктивные действия, что в принципе не возможно пока спортом страны (рулит) моторист. Гандбольного чемпионата в Высшей лиге не достаточно для развития, а вернее реанимации ручного мяча в России. Нужны детские секции, ДЮСШ, факультеты гандбола в спортивных институтах (которых сейчас практически нигде нет) и всю работу надо выстраивать практически с нулевой отметки. На это уйдет не меньше 8-10 лет и не о каких олимпийских надеждах на ближайшие два олимпийских цикла и мечтать не нужно.
23:40 22 января
tryam
он просто хотел сказать, что всю команду, стариков и тренера из сборной на выход, вот и все. По делу сказал, пофигизм команды поражает
21:04 22 января
Pleafant
А разве Чеховские медведи не базовая команда под боком у Москвы,и разве не они пылесосом собирают всё лучшее в России,какую ещё базовую команду хочет видеть Шишкарёв? Сам себе противоречит и к кому то предьявляет претензии.Развитие гандбола в стране,создание конкурентного чемпионата-это и есть задача федерации и самого Шишкарёва.
14:28 22 января
spetrov
Пятнадцатилетнее доминирование "Чеховских медведей" - это не есть счастье, это есть зло. ---- Да уж, сравнение с союзным чемпионатом страны явно не в пользу нынешнего первенства.
13:41 22 января
МаратХ
Слуцкий сказал бы- Россия не гандбольная страна
13:33 22 января