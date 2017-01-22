Сергей Приголовкин: "Судьи матча 1/8 финала чемпионата мира Россия - Словения откровенно "поплыли"

Член исполкома Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Приголовкин после поражения сборной России в 1/8 финала чемпионата мира от Словении (26:32) отметил, что пара арбитров в лице сестер Бонавентура потеряла нить игры. По его словам, судьи позволили словенцам играть в "грязный гандбол".

– По судейству вопросы, конечно, есть, и не только по вчерашней игре, – приводит "Р-Спорт" слова Приголовкина. – Сестры Бонавентура – известная пара арбитров, но с ними связано много веселых историй, начиная от финала лондонской Олимпиады 2012 года, когда они судили матч женского турнира Норвегия - Черногория. Была такая же ситуация в финале чемпионата Европы 2014 года. Их ставят работать, и они не справляются с напряжением. На мой взгляд, если пошли на эксперимент в международной федерации, дайте девушкам посудить групповой этап и потом дайте анализ их работы, но ставить их на плей-офф – это просто неразумное решение. Они вчера "поплыли", и те, кто видел матч, с этим согласятся. Все это могло дойти до "мордобоя".

Нам показывали майки игроков, на которых виднелась кровь, нам показали Диму Киселева с разбитой губой, на что реакции не последовало. В итоге прямая карточка Глебу Каларашу, и мужики завелись. Им позволили играть в грязный гандбол. Хороший судья вовремя делает в такой ситуации какое-то устное предупреждение, если не помогло – двухминутные удаления, и все становится на свои места. А еще арбитры должны быть последовательными в своих решениях – за одни и те же нарушения должны быть одинаковые наказания. В работе этой французской пары этого не было. Качество судейства не соответствовало уровню 1/8 финала чемпионата мира.