Павел Атьман: "Сборная России не ожидала, что японцы покажут столь активную защиту"

Разыгрывающий сборной России Павел Атьман, ставший лучшим игроком матча чемпионата мира против Японии (39:29), заявил, что российская команда не ожидала столь активной защиты со стороны соперника. Тем не менее он считает, что россиянам удалась игра в атаке.

– Полностью согласен со словами нашего главного тренера, – цитирует пресс-служба Федерации гандбола России Атьмана. – Мы готовились к матчу с Японией, но, признаться, не ожидали, что японцы покажут столь высокую, активную защиту. Но я рад, что мы смогли перестроиться и показать свою игру в атаке. Считаю, что она нам удалась, потому что мы показали высокий процент реализации, статистика говорит сама за себя. Теперь мы будем концентрироваться на следующей игре, с командой Норвегии.