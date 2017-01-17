Павел Атьман: "Сборная России билась до конца, и хорошо, что у нас получилось выиграть"

Разыгрывающий сборной России Павел Атьман остался доволен победой над Польшей в матче чемпионата мира (24:20), которая позволила россиянам выйти в плей-офф турнира. Также он отметил игру российского вратаря Вадима Богданова.

- Эмоции самые положительные, мы выиграли очень важный матч, - цитирует пресс-служба федерации гандбола России Атьмана. - Игра получилась нервная, но самое главное - мы взяли два очка. Теперь будем готовиться к матчу с Францией.

- Сложилось ощущение, что наша команда выполнила все установки тренерского штаба. Эти ощущение верны?

- На мой взгляд, в нападении мы отработали все, что планировали. А вот в игре в защите нам нужно прибавить. Атаки сборной Польши завершались голами, будем работать над своими ошибками.

- Путь в 1/8 финала открыт. Но сборная России наверняка хочет продолжать побеждать?

- Мы сами понимаем, что чем выше займем место, тем лучше. Готовимся к следующему матчу.

- Вадим Богданов провел прекрасную игру...

- Вадим Богданов играет в польской лиге и знает игроков сборной Польши, которые выступают в своем чемпионате. Спасибо ему за сегодняшний матч, он показал сумасшедшую игру. Спасибо ему!

- Сборная России настраивалась, как на последний бой?

- Все ребята понимали степень важности этого матча. Конечно, мы готовились дать бой, серьезный бой. Мы бились до конца, и хорошо, что у нас получилось выиграть.