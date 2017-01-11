Олег Ходьков: "Четвертьфинал на ЧМ-2017 уже будет хорошим результатом для России"

Олимпийский чемпион 2000 года, главный тренер и директор краснодарского СКИФа Олег Ходьков считает, что выход в 1/4 финала чемпионата мира станет хорошим результатом для сборной России. Турнир пройдет с 11 по 29 января во Франции. Россияне сыграют в одной группе с командами Японии, Норвегии, Бразилии, Польши и Франции.

- Нашей сборной придется крайне непросто, все-таки очень сильная группа досталась, - цитирует "Р-Спорт" Ходькова. Конечно, ребята будут стараться выполнить задачу выйти в полуфинал, но сделать это будет тяжело. Все должны понимать, что нынешняя мужская сборная России – не та, что была в 2000-х годах, когда мы были лидерами. Если пробьемся в восьмерку сильнейших на этом чемпионате мира, то есть в четвертьфинал, то это уже будет хорошим результатом.

В плей-офф должны выйти, все-таки по итогам сборов заложили неплохой фундамент, физически команда готова. А желания у ребят хоть отбавляй. Вопрос только в том, с какого места выйдем из группы в плей-офф. С нападением у нас проблем нет. Многое будет зависеть от защиты и игры вратарей. Если вратари сыграют на должном уровне, то все реально на этом турнире.