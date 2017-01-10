Мужская сборная России определилась с составом на чемпионат мира

Тренерский штаб мужской сборной России определился с составом на чемпионат мира-2017. Турнир пройдет во Франции с 11 по 29 января.

Как сообщает официальный сайт Федерации гандбола России, в заявку сборной попали 18 игроков: вратари – Виктор Киреев ("Мотор", Украина), Дмитрий Павленко ("Чеховские медведи"), Вадим Богданов ("Азоты Пулавы", Польша); правые крайние – Дмитрий Ковалев ("Чеховские медведи"), Даниил Шишкарев ("Вардар", Македония); правые полусредние – Дмитрий Киселев ("Университет-Нева"), Сергей Шельменко ("Мотор", Украина); разыгрывающие – Дмитрий Житников ("Висла", Плоцк), Павел Атьман (БГК им.Мешкова, Белоруссия); левые полусредние – Александр Шкуринский (СКИФ), Азат Валиуллин ("Лемго", Германия), Александр Деревень ("Вардар", Македония), Сергей Горбок ("ПИК Сегед", Венгрия); линейные – Александр Черноиванов ("Чеховские медведи"), Глеб Калараш ("Мотор", Украина), Михаил Чипурин ("Иври", Франция); правые крайние - Игорь Сорока ("Мотор", Украина), Тимур Дибиров ("Вардар", Македония).

Сборная России утром 11 января отправится в Нант, где будет проводить свои матчи группового этапа. Команда Дмитрия Торгованова и Льва Воронина сыграет со сборными Франции, Польши, Норвегии, Бразилии и Японии. Первый матч российские гандболисты проведут 12 января против японцев.