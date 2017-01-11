Дмитрий Торгованов: "Сборная России готова решать самые высокие задачи на ЧМ"

Главный тренер мужской сборной России Дмитрий Торгованов остался доволен подготовкой к чемпионату мира. Турнир пройдет с 11 по 29 января во Франции. Россияне сыграют в одной группе с командами Японии, Норвегии, Бразилии, Польши и Франции.

– Я доволен, как команда готовилась к чемпионату мира, - цитирует пресс-служба федерации гандбола России Торгованова. - Знаю, что ребятам было тяжело, но они молодцы, что справились с нагрузками.

– Тренерский штаб сборной России много внимания уделял физической подготовке, игроки признавались, что пока не чувствуют свежести из-на нагрузок. По вашим оценкам, команду перед чемпионатом мира должно "отпустить"?

– Конечно, команда будет себя легче чувствовать, мы не будем дополнительно ее нагружать. Чемпионат мира – долгий турнир; чтобы ребята его выдержали, мы заложили физическую нагрузку в начале декабрьского сбора. Сейчас команда должна быть в хорошей форме. Мы довольны настроем игроков, со стороны кажется, что команда чувствует себя уверенно и готова решать самые высокие задачи.

– Со стороны складывается впечатление, что сборная России в себе уверена. Вы довольны настроем игроков перед чемпионатом мира?

– Вместе со Львом Ворониным мы всегда стараемся, чтобы у нас была команда, а не набор отдельных личностей. Ребята это понимают, лично мне нравится психологический настрой игроков.