Даниил Шишкарев: "Рассчитываем выйти из группы на ЧМ со второго места"

Правый крайний мужской сборной России по гандболу Даниил Шишкарев в преддверии чемпионата мира, который стартует 11 января во Франции, заявил, что команда нацелена на выход из группы со второго места. По словам 28-летнего игрока, проходных матчей на турнире не будет.

– У нас сложные соперники в группе, - сказал Шишкарев. - Проходных матчей не будет. В каждой игре мы будем настраиваться на победу. Мы обсуждали в команде наши шансы, и, думаю, нам по силам выйти из группы со второго места. Это упростит нам задачу на следующей стадии чемпионата, – заявил Шишкарев.

Первую игру на чемпионате мира сборная России проведет против Японии 12 января. Также соперниками национальной команды по группе являются Франция, Норвегия, Польша и Бразилия. (Сергей ФИШ)