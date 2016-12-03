Евгений Трефилов: "Наша задача на чемпионат Европы - попасть в тройку призеров"

Главный тренер сборной России Евгений Трефилов подчеркнул, что перед командой поставлена задача попасть в тройку призеров на чемпионате Европы. Турнир пройдет с 4 по 18 декабря пройдет в Швеции, сообщает пресс-служба ФГР. На групповом этапе россиянки сыграют с Норвегией, Румынией и Хорватией. Сегодня был назван состав команды, в который вошли 18 гандболисток.

- В состав сборной России на чемпионат Европы мы включили много молодых игроков, которые, мы надеемся, проявят себя в Швеции с самой лучшей стороны, - приводит пресс-служба ФГР слова Трефилова. - Рассчитываем, что они поддержат опытных гандболисток, олимпийских чемпионок. Получается, что наш состав - это сплав опыта и зрелости, надеемся, что это даст результат. Незадолго до чемпионата Европы президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев поставил перед командой задачу попасть в тройку призеров. Будем стараться выполнить эту задачу,