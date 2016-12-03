Трефилов назвал состав сборной России на чемпионат Европы

Главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов объявил состав команды на чемпионат Европы, который с 4 по 18 декабря пройдет в Швеции, сообщает пресс-служба ФГР. На групповом этапе россиянки сыграют с Норвегией, Румынией и Хорватией.

С 1 декабря команда собралась на базе в Новогорске. Под знамена сборной призваны семь чемпионок Олимпиады-2016: Владлена Бобровникова, Анна Вяхирева, Дарья Дмитриева, Виктория Жилинскайте, Виктория Калинина, Анна Сень и Марина Судакова. В окончательную заявку на турнир попали 18 гандболисток:

вратари: Виктория Калинина ("Кубань"), Елена Уткина ("Лада"), Кира Трусова ("Астраханочка");

правые крайние: Марина Судакова ("Кубань"), Анна Вяхирева ("Ростов-Дон");

правые полусредние: Антонина Скоробогатченко ("Динамо-Синара"), Анна Сень ("Ростов-Дон";

разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Елизавета Малашенко (обе - "Лада"), Карина Сабирова ("Астраханочка");

левые полусредние: Владлена Бобровникова ("Ростов-Дон"), Виктория Жилинскайте, Ольга Горшенина (обе - "Кубань"), Людмила Постнова ("Астраханочка");

линейные: Яна Жилинскайте ("Кубань"), Ксения Макеева ("Ростов-Дон");

левые крайние: Дарья Самохина ("Лада"), Кристина Кожокарь ("Астраханочка").