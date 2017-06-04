В Петергофе появится детская академия гольфа

Ассоциация гольфа России создаст в Петергофе детскую академию на базе нового клуба, сообщает ТАСС со ссылкой на главу организации Виктора Христенко. Официальное открытие нового гольф-клуба состоится в середине лета, а накануне в нем прошел турнир в рамках Петербургского международного экономического форума.

- В Санкт-Петербурге пока не так много игроков в гольф, но два последних года были урожайными на открытие новых полей в городе и Ленинградской области, - сказал Христенко. - У нового гольф-клуба в Петергофе отличная транспортная доступность, на его территории создано полноценное поле на 18 лунок, мы связываем особые планы с развитием здесь детского гольфа. Планируем уже в этом году открыть в Петергофе первое отделение детско-юношеской школы. Около 100 мальчиков и девочек начнут заниматься здесь, планируем также создать в Петергофе детскую академию гольфа.