Тайгер Вудс заснул за рулем после приема медикаментов

Американский гольфист Тайгер Вудс был задержан в городе Палм Бич, так как заснул за рулем после приема медикаментов, информирует Reuters. Спортсмен при задержании не мог объяснить, где находится вел себя заторможено и говорил бессвязно.

Ранее сообщалось, что Вудс находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако по новым данным, датчики показали нулевое содержание алкоголя в его крови. Гольфист уже сделал по поводу инцидента заявление, в котором извинился за произошедшее и подчеркнул, что не был пьян, а такую реакцию дали медикаменты, прописанные врачом.

Напомним, 14-кратный чемпион "мэйджоров" был арестован в Палм Бич (штат Флорида) и помещен под стражу в 3.00 по местному времени. Вудс провел ночь в участке и был отпущен в 10.50 по местному времени.



