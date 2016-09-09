Шаяхметов - капитан сборной России на чемпионате мира

Защитник Владислав Шаяхметов назначен капитаном сборной России по мини-футболу на чемпионат мира 2016 года в Колумбии, информирует официальный сайт РФС. Турнир пройдет в Медельине, Кали и Букараманге с 10 сентября по 1 октября. Сборная России в группе В сыграет с командами Таиланда (10 сентября), Египта (13 сентября) и Кубы (16 сентября).

- Капитанская повязка в сборной – нерядовое событие в карьере любого спортсмена, - отметил Шаяхметов. - Я сейчас прекрасно понимаю тех людей, кто раньше находился на моем месте: нужно что-то сказать о своих ощущениях, а толком и не знаешь что. Это новый этап в моей карьере, я рад, что он наступил, и могу только поблагодарить руководство сборной за доверие, а всех тех людей, которые вели меня по спортивной жизни, за терпение и переданные знания. Теперь моя задача - не подвести никого. Приложу все усилия для этого.