Россия проведет два товарищеских матча с Ираном

Сборная России в начале декабря проведет две товарищеские игры с командой Ирана в Тегеране, информирует "Р-Спорт". Об этом сообщил президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.

По его словам, сборная России начнет сбор в Москве 1 декабря, а с 3 по 7 декабря пробудет в Тегеране, где и проведет встречи. Также в рамках этого турне состоятся два товарищеских матча между молодежными сборными этих стран.

На прошедшем осенью в Колумбии чемпионате мира россияне завоевали серебряные медали, а иранцы – бронзовые.