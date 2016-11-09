17:05 | МИНИ-ФУТБОЛ

Россия проведет два товарищеских матча с Ираном

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Сборная России в начале декабря проведет две товарищеские игры с командой Ирана в Тегеране, информирует "Р-Спорт". Об этом сообщил президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.

По его словам, сборная России начнет сбор в Москве 1 декабря, а с 3 по 7 декабря пробудет в Тегеране, где и проведет встречи. Также в рамках этого турне состоятся два товарищеских матча между молодежными сборными этих стран.

На прошедшем осенью в Колумбии чемпионате мира россияне завоевали серебряные медали, а иранцы – бронзовые.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/futsal/20161109/1112030787.html

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