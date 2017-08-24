МФК "Спартак" и ЦСКА планируют создать ежегодный цикл турниров с участием "Дины" и "Динамо"

Руководство МФК "Спартак" и ЦСКА работают над созданием ежегодного цикла турниров с участием ведущих мини-футбольных клубов страны: "Динамо" и "Дина". Первый матч серии состоится 26 августа, где встретятся клубы красно-белых и красно-синих.

"Вместе с руководством "Спартака" мы планируем создать серию турниров, куда обязательно пригласим "Динамо" и "Дину". Такие встречи просто необходимы мини-футболу. Каждый из этих клубов имеет свою преданную армию болельщиков, а их противостояния всегда вызывают повышенный интерес", – цитирует MFCSM слова генерального директора МФК ЦСКА Олега Табунова.