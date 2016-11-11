Евгений Давлетшин: "Синара" будет бороться за высокие места"

Главный тренер "Синары" Евгений Давлетшин выразил удовлетворение игрой подопечных в матче 7-го тура чемпионата России с "Норильским никелем" (5:2). При этом он признал, что команде еще нужно поработать над реализацией моментов.

– Со своей стороны, хочу поблагодарить наших футболистов за эту игру, за эту победу, – цитирует пресс-служба "Синары" Давлетшина. – Мы этот матч сыграли именно так, как планировали. Победили сегодня заслуженно. Да, конечно, не без шероховатостей. Но в этом матче мы от начала и до конца сыграли очень качественно, мобильно, агрессивно, и прежде всего в плане обороны.

Конечно, нам надо еще поработать над реализацией. Но все равно – команда прибавляет, и мы будем бороться за высокие места.