"Дина", КПРФ и "Норильский Никель" - в четвертьфинале Кубка России

Определились шесть участников четвертьфинала Кубка России из восьми. Еще два участника определятся в ответном поединке "Ухты" и "Прогресса", а также в матчах "Алмаза-АЛРОСА" против "Газпрома-Югры".

Кубок России

1/8 финала

Ответные матчи

"Синара" (Екатеринбург) - "ЗиК-УрФУ" (Екатеринбург) - 8:1 (4:1)

"Сибиряк" (Новосибирск) - "Спартак" (Москва) - 10:5 (4:2)

"Тюмень" - Автодор (Смоленск) - 2:2 (1:1)

"Норильский никель" (Норильск) - "Новая генерация" (Сыктывкар) - 5:2 (4:1)