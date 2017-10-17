17:09 | Формула-1

Юсуке Хасегава: "Мне стыдно перед Алонсо"


Глава спортивного отдела "Хонды" Юсуке Хасегава признался, что его напрягала постоянная критика со стороны пилота "Макларена" Фернандо Алонсо. Испанец не раз жаловался на производительность и надежность двигателей "Хонды".

– Фернандо постоянно оказывал на меня давление, – цитирует F1i Хасегаву. – Если с машиной что-то случалось, то мне непременно все указывали на его недовольство. Я уверен, что ему самому было не очень приятно все это говорить, но он вынужден был это делать, поскольку стремится к наилучшему результату. Поэтому мне стыдно за отсутствие результатов. Он имел право критиковать "Хонду". Хотя некоторые из сотрудников "Хонды" были недовольны его отношением.

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий