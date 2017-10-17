Юсуке Хасегава: "Мне стыдно перед Алонсо"

Глава спортивного отдела "Хонды" Юсуке Хасегава признался, что его напрягала постоянная критика со стороны пилота "Макларена" Фернандо Алонсо. Испанец не раз жаловался на производительность и надежность двигателей "Хонды".

– Фернандо постоянно оказывал на меня давление, – цитирует F1i Хасегаву. – Если с машиной что-то случалось, то мне непременно все указывали на его недовольство. Я уверен, что ему самому было не очень приятно все это говорить, но он вынужден был это делать, поскольку стремится к наилучшему результату. Поэтому мне стыдно за отсутствие результатов. Он имел право критиковать "Хонду". Хотя некоторые из сотрудников "Хонды" были недовольны его отношением.