Виталий Петров: "Уверен, у Квята есть и основной, и запасные варианты"

Бывший пилот "Формулы-1" Виталий Петров считает, что Даниил Квят останется в "Королевских гонках" на следующий год. По его словам, гонщик "Торо Россо" должен вести переговоры и со своей командой, и с другими.

– Конечно, у него получается очень непростой год. Наверняка ему нелегко справляться со всем этим негативом, что сопровождает его в последнее время, – цитирует Motorsport Петрова. – Само собой, разговоры о том, займут его место или не займут, заменят его в этом году или в следующем, оставят еще на год или не оставят, комментарии болельщиков, всевозможных экспертов и так далее не могут пройти бесследно. Такое вообще вряд ли кому-то может понравиться.

Тем не менее, сколь бы неприятно это ни было, подобные вещи не должны влиять на работу по ходу уик-энда, а на вопросы относительно контракта – пока не наступит никакой ясности – в любом случае серьезно реагировать не надо. В таких случаях нужно просто говорить: "Я продолжаю делать свою работу на трассе и на брифингах с инженерами" и так далее. Я уверен, что ничего больше от самого Даниила мы не услышим вплоть до того момента, пока он сам не будет знать окончательный ответ.

При этом, конечно, я уверен, что он ведет переговоры и с "Ред Буллом", и с другими командами, ищет альтернативные варианты. Наверняка у него есть основной план, запасной и так далее. В конце концов, сейчас еще достаточно много, скажем так, не занятых кокпитов – в тех же "Уильямс" и "Рено", да и в "Форс Индии" пока окончательно ничего не подтверждено.