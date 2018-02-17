15:50 17 февраля | Формула-1

Валттери Боттас: "Я уже доказывал, что могу побеждать Хэмилтона"

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Пилот "Мерседеса"  Валттери Боттас считает, что в предстоящем сезоне сможет навязать борьбу партнеру по команде Льюису Хэмилтону. По словам финна, он показывал свой потенциал в прошлом году.

– Льюис один из лучших в "Формуле-1", я в этом не сомневаюсь, – цитирует ESPN Боттаса. – Его четыре титула говорят сами за себя. Но в прошлом сезоне я несколько раз доказывал, что имеют потенциал, чтобы победить его. Мне нужно быть стабильным в предстоящем сезоне. Нельзя выпадать в отдельных гонках. Любой пилот мечтает стать чемпионом мира. Я очень голоден и готов на все ради титула.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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george64

Жаль, что не взяли Квята. Вот кому не хватало чемпионской машины.

21:44 17 февраля

Kimi_

Клоун, доказывал он.....жаль Верляйна не взяли ...

16:50 17 февраля

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