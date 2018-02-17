Валттери Боттас: "Я уже доказывал, что могу побеждать Хэмилтона"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас считает, что в предстоящем сезоне сможет навязать борьбу партнеру по команде Льюису Хэмилтону. По словам финна, он показывал свой потенциал в прошлом году.

– Льюис один из лучших в "Формуле-1", я в этом не сомневаюсь, – цитирует ESPN Боттаса. – Его четыре титула говорят сами за себя. Но в прошлом сезоне я несколько раз доказывал, что имеют потенциал, чтобы победить его. Мне нужно быть стабильным в предстоящем сезоне. Нельзя выпадать в отдельных гонках. Любой пилот мечтает стать чемпионом мира. Я очень голоден и готов на все ради титула.