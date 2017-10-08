Валттери Боттас: "Сделаю все, чтобы обойти Феттеля"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас отметил, что постарается обойти Себастьяна Феттеля на "Феррари" в общем зачете чемпионата мира. По его словам, лидерству Льюиса Хэмилтона уже ничего не угрожает.

– Гонка была очень хорошей, я ощущал себя уверенно в машине, показал самый быстрый круг, – цитирует Motorsport Боттаса. – С нетерпением жду гонки в Остине. Хочется снова выиграть. Я продолжу атаковать. Второе место в общем зачете – это хорошая цель. Конечно, нет признаков для борьбы за первое место, поскольку ситуация для Хэмилтона складывается благоприятная. Но я сделаю все, чтобы стать вторым в общем зачете.

В гонке я был очень близок к Риккьярдо. Темп был хорошим, но не хватило кругов. Очень жаль, конечно.