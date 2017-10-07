Валттери Боттас: "С первого ряда стартовать было бы гораздо лучше"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, показавший второй результат в квалификации "Гран-при Японии", выразил сожаление по поводу аварии в третьей практике. В результате гонщик получил штраф и будет стартовать с седьмого места.

– Я попал в аварию и добавил команде работы. Однако ребята справились. Спасибо им за это, – цитирует Боттаса Crash.net. – Выходные складываются непросто. Вылет с трассы мне дорого обошелся.

Я постепенно прибавляю, однако мой последний круг в третьем сегменте не был идеальным. Очень обидно. С первого ряда стартовать гораздо лучше.

Я начну с шинами soft, поэтому будем использовать альтернативную стратегию. Надеюсь, смогу отыграть несколько позиций, ведь обгонять на этой трассе очень сложно.