Валттери Боттас: "Не думаю, что "Мерседес" будет использовать командную тактику"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас считает, что командная тактика не будет использоваться. По словам финна, "Мерседес" вряд ли будет разделять гонщиков на первого и второго.

– Мы не говорили об этом, поскольку нет необходимости, – цитирует Motorsport Боттаса. – У этой команды не было никогда первого и второго пилота. Тут дают равные шансы обоим пилотам. Хотя сейчас отрыв от преследователей минимален, так что цена каждого нюанса возрастает. Я не думаю, что "Мерседес" будет приказывать кому-то из нас пропустить партнера. Я всегда был командным игроком и понимаю, что интересы "Мерседеса" превыше всего. Мы с Хэмилтоном оба это понимаем.