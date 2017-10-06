В следующем сезоне пилоты "Формулы-1" будут надевать биометрическую перчатку во время гонки

ФИА намерена внедрить в "Формулу-1" со следующего сезона специальную медицинскую перчатку для пилотов. Как сообщает F1i, она имеет встроенные сенсоры, которые передают в медицинский центр гонки параметры организма: пульс, уровень кислорода в крови, а также температуру тела и частота дыхания. Эти параметры позволят в режиме онлайн следить за состоянием гонщиков и пригодятся на случай аварии для быстрого реагирования врачей.

Подобные перчатки в этом году в Венгрии тестировали пилоты "Мерседеса", "Феррари" и "Ред Булла".