Тото Вольфф: "Новый регламент заставляет нас вспомнить, что натворил "Браун" в 2009 году"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф считает, что изменение регламента может ударить по доминированию немецкой команды в "Формуле-1". По его словам, при подготовке к сезону нельзя упустить ни малейшей детали.

– Новый технический регламент заставляет нас с подозрением относиться ко всем командам, ожидать от них чего-то необычного, как это было с "Брауном" в 2009 году, – цитирует F1i Вольффа. – Сейчас пока команды ведут свою игру самостоятельно. На тестах увидим, кто как использовал инновации. Сюрпризы не исключены. Вспомните, что натворили Росс Браун и Дженсон Баттон восемь лет назад. Когда я пришел в "Мерседес", мы были на кураже, мы хотели выигрывать титулы. Затем успокоились, когда добились превосходства. Появился риск излишней самоуспокоенности. Однако новый регламент встряхнет нас.