Тото Вольфф: "Мерседес" уверен в способностях Боттаса"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф отметил, что новичок команды Валттери Боттас в ближайшие недели будет проходить адаптацию. Бывший пилот "Уильямса" заменил в "Мерседесе" чемпиона мира-2016 Нико Росберга.

- Мы уверены в способностях Валттери, - цитирует Autosport Вольффа. - Это одна из причин, по которым мы обратили на него внимание зимой. Следующие недели будут очень насыщенными, так как нам нужно построить отношения таким образом, чтобы Валттери понял команду и машину. Его нужно интегрировать в команду. Я уверен, что он будет отдавать всего себя команде.

Это интересный вызов, который освежает "Мерседес", образовывая новую динамику между напарниками по команде. Кроме того, мы усиленно работаем над тем, чтобы дать Льюису и Валттери хорошую машину