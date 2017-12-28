10:18 | Формула-1

Тото Вольфф: "Мерседес" не поставлял бы моторы "Ред Буллу" из-за их критики в адрес "Рено"


Глава "Мерседеса"  Тото Вольфф объяснил, почему его команда не стала бы поставлять двигатели "Ред Буллу". Он вспомнил слова исполнительного директора "Макларена"  Зака Брауна, который отметил, что отношения австрийской команды с "Рено" нездоровые из-за постоянной критики со стороны "Ред Булла" в адрес мотористов.

– Именно из-за критики их нынешнего поставщика двигателей мы отказываемся поставлять моторы "Ред Буллу", – цитирует ESPN Вольффа. – В "Формуле-1" как и везде важен компромисс, понимание сильных и слабых сторон партнера, взаимопомощь. В "Мерседесе" эта культура развита, что и позволило нам многого добиться в последние годы. Уважение – очень важная часть наших ценностей. Поэтому у нас такие партнеры, какие есть.

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