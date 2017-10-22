Себастьян Феттель: "Доволен своим выступлением в квалификации"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель остался доволен своим выступлением в квалификации "Гран-при США", несмотря на второй результат. Немец проиграл Льюису Хэмилтону 0,2 секунды.

– Я доволен своим выступлением, – цитирует Sky Sports Феттеля. – Из-за ветра мне не удалось выдержать свой темп, но главное – это итоговый результат. Было важно квалифицироваться в первом ряду. Ведь в квалификациях мы весь сезон проигрываем своим соперникам.

Я поздравляю Хэмилтона, он показал два отличных быстрых круга. Посмотрим, что будет на "Гран-при". Здесь отличная трасса, будет интересно.