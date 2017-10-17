Сайнс забрал из "Торо Россо" в "Рено" пару спонсоров

Переход пилота "Торо Россо" Карлоса Сайнса в "Рено" по ходу сезона привел к определенным перестановкам и в спонсорской сфере. Как сообщает F1i, как минимум два спонсора перебрались к "Рено" вместе с Сайнсом, который впервые выступит за французскую команду на "Гран-при США".

С машин "Торо Россо" на болиды "Рено" перекочуют логотипы компаний Estrella Galicia и Mapfe, которые сотрудничали с итальянской командой с 2015 года, когда туда перешел Сайнс.