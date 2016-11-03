18:47 | ФОРМУЛА-1

Росс Браун: "В состоянии Шумахера есть обнадеживающие знаки"

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Экс-руководитель "Мерседеса" и "Феррари" Росс Браун заявил, что в состоянии Михаэля Шумахера наблюдается незначительный прогресс. Британец подчеркнул, что уважает решение семьи семикратного чемпиона мира вести процесс лечения в закрытом режиме.

– Семья Михаэля решила оградить процесс лечения от лишних глаз, и я должен уважать это решение, – приводит ВВС слова Брауна. – Есть обнадеживающие знаки, мы все молимся каждый день, наблюдая с каждым днем их увеличение. Мне трудно сказать нечто большее, поскольку я уважаю частную жизнь семьи Шумахер.

Напомним, что в декабре исполнится два года с трагического инцидента, произошедшего с легендарным гонщиком на горнолыжном курорте во Франции, однако информации о его состоянии по-прежнему очень мало.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Союз Аполлонович

Колобок, твой диагноз- Квятопатология. И это, боюсь, не лечится. Шумахеру здоровья!

20:09

КолобокКолобков

Ох,дядя Миша...Ради того,чтобы увидеть тебя в здравии я готов принять пожизненную дисквалификацию Макса...А изю квятовича в ранге чемпиона...Борись,мужик....

19:40

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