Росс Браун: "В состоянии Шумахера есть обнадеживающие знаки"

Экс-руководитель "Мерседеса" и "Феррари" Росс Браун заявил, что в состоянии Михаэля Шумахера наблюдается незначительный прогресс. Британец подчеркнул, что уважает решение семьи семикратного чемпиона мира вести процесс лечения в закрытом режиме.

– Семья Михаэля решила оградить процесс лечения от лишних глаз, и я должен уважать это решение, – приводит ВВС слова Брауна. – Есть обнадеживающие знаки, мы все молимся каждый день, наблюдая с каждым днем их увеличение. Мне трудно сказать нечто большее, поскольку я уважаю частную жизнь семьи Шумахер.

Напомним, что в декабре исполнится два года с трагического инцидента, произошедшего с легендарным гонщиком на горнолыжном курорте во Франции, однако информации о его состоянии по-прежнему очень мало.