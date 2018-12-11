Роберт Кубица: "Я не боюсь возвращаться в "Формулу-1"

Польский пилот "Уильямса" Роберт Кубица с оптимизмом оценивает свои шансы на успешное возвращение в "Формулу-1". Поляк будет призовым пилотом "Уильямса" в 2019 году. Он восемь лет не участвовал в гонках из-за аварии в ралли.

– Я не начинаю с нуля и не взялся из ниоткуда, – цитирует F1i Кубицу. – У меня большой опыт в автоспорте, особенно в "Формуле-1", где я провел пять сезонов. Я знаю, что нужно, чтобы быть хорошим пилотом. Я не боюсь и понимаю, что меня ждет много работы. Я готов. Зимой у нас будут тесты, поэтому к первому "Гран-при" я буду подготовлен. В 2019 году все начнут с нуля, поэтому меня не пугает большой перерыв. Не терпится сесть за руль и вернуться на пик формы.

Я знаю, что люди говорят обо мне. Им было трудно поверить в мое возвращение. Если бы я сам был менеджером какой-то команды, то, конечно, тоже сомневался бы. И на первой же встрече с Клэр Уильямс я сказал ей, что если она сомневается в моих способностях, то нам нет смысла идти дальше.