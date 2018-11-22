Роберт Кубица: "Обратный путь в "Формулу-1" был очень непростым"

Поляк Роберт Кубица, ставший пилотом "Уильямса" вместо россиянина Сергея Сироткина, отметил, что очень рад возможности вернуться в "Формулу-1". Ранее "Уильямс" объявил о подписании контракта с британцем Джорджем Расселлом.

В нынешнем сезоне за "Уильямс" выступают Сироткин и канадец Лэнс Стролл, который в следующем году уйдет в "Форс Индию".

– Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто в последние годы, которые были очень трудным периодом моей жизни, помогал мне, – цитирует Кубицу пресс-служба "Уильямса". - Обратный путь в "Формулу-1" был очень непростым. То, что раньше казалось почти невозможным, сейчас уже кажется реальным. Ведь сейчас я могу с волнением сказать, что в 2019 году буду выступать в "Формуле-1".

Будет непросто, однако если мы с Джорджем будем упорно и самоотверженно работать, то сможем помочь команде улучшить результаты. Этот год был тяжелым, но я многому научился и хотел был поблагодарить сэра Фрэнка и Клэр Уильямс за эту возможность.

Выступление в "Формуле-1" в следующем году станет одним из величайших достижений в моей жизни. Еще раз спасибо всем, кто верил в меня и поддерживал. Я наконец-то возвращаюсь за руль болида "Формулы-1" и с нетерпением жду выступлений.